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Имбирь молотый С.Пудовъ, 25 г
Цена: 67.00 руб.
Семена тмина «С.Пудовъ», 60 гр
Цена: 104.00 руб.
Чеснок сушеный молотый «По вкусу», 35 г
Цена: 67.00 руб.
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Хлебопекарные улучшители
Крахмал и загустители
Специи, пряности, приправы
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Режим работы интернет-магазина
с 31 декабря по 8 января интернет-магазин будет принимать заказы в автоматическом режиме. Обработка и подтверждение полученных заказов начнется с 9 января. Ближайшая
30.12.2019
Режим работы розничных магазинов в новогодние праздники
Москва: Адрес в ТЦ «Принц Плаза»: м.Теплый Стан, ул. Профсоюзная, д.129а,-1 этаж (минус первый этаж), (напротив касс магазина «Перекресток»). Телефон:
30.12.2019
Поздравляем с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Дорогие друзья! Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством! Пусть в Новом году Вас ждут лишь приятные сюрпризы, замечательные
30.12.2019
Отгрузки до Нового года
Уважаемы клиенты, поздравляем вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. Информируем Вас о том, что прием заказов с курьерской доставкой\доставкой
27.12.2019
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Указанная стоимость товаров и условия их приобретения действительны по состоянию на текущую дату, представлены в ознакомительных целях и не являются публичной офертой.
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