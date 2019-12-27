Новости

Режим работы интернет-магазина с 31 декабря по 8 января интернет-магазин будет принимать заказы в автоматическом режиме. Обработка и подтверждение полученных заказов начнется с 9 января. Ближайшая 30.12.2019

Режим работы розничных магазинов в новогодние праздники Москва: Адрес в ТЦ «Принц Плаза»: м.Теплый Стан, ул. Профсоюзная, д.129а,-1 этаж (минус первый этаж), (напротив касс магазина «Перекресток»). Телефон: 30.12.2019

Поздравляем с наступающим Новым Годом и Рождеством! Дорогие друзья! Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством! Пусть в Новом году Вас ждут лишь приятные сюрпризы, замечательные 30.12.2019